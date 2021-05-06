В МВД назвали популярные причины получения гражданства России

Чаще всего иностранцы обращаются за получением российского гражданства потому что находятся в браке, являются носителями русского языка или имеют право на упрощенное получение гражданства. Об этом журналистам рассказали в МВД РФ.
«К наиболее востребованным среди соискателей российского гражданства <… > основаниям можно отнести следующие: <… > брак с гражданином РФ не менее трех лет, <… > наличие гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины (что дает право получить гражданство в упрощенном порядке), а также <… > признание носителем русского языка», — ответили в ведомстве на запрос ТАСС. Также популярными основаниями для получения российского гражданства является наличие общих детей с гражданином/гражданской России и участие в программе помощи соотечественникам за рубежом.
В МВД РФ отметили, что, несмотря на пандемию коронавируса и повсеместное закрытие границ, в прошлом году на гражданство подали больше кандидатов: 656 тысяч человек против 497 тысяч в 2019 году. А для тех, кто собирается получить право на длительное пребывание в России, МВД планирует ввести новое ограничение.
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