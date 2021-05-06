Губернатор Шумков попросил прощения у ветеранов

Губернатор Вадим Шумков опубликовал обращение к ветеранам перед Днем Победы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков перед Днем Победы попросил прощения у участников Великой Отечественной войны. Обращение к ветеранам он опубликовал 7 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Что бы я сказал тем, кто сделал этот День [Победы] возможным, кроме слов благодарности? Я бы сказал: „Простите. Простите нас всех“», — написал Шумков. Он попросил прощения у ветеранов от имени их потомков.

Среди того, за что нужно простить, Шумков перечислил: развал СССР, неуважение к подвигам предков и незнание дат сражений ВОВ. К посту он прикрепил видео со стихотворением Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Ранее региональный оперштаб смягчил коронавирусные ограничения для проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая в Кургане выступит группа «Яхонт». В 22 часа состоится салют. Некоторые центральные улицы в этот день перекроют. В 2021 году ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет в Кургане в онлайн-режиме.