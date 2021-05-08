Губернатор Шумков процитировал стихотворение Александра Твардовского (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 9 мая на открытии Парада Победы в Кургане процитировал стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«У советского поэта Александра Твардовского в стихотворении „Я убит подо Ржевом“ есть такие слова: „Я вам жить завещаю — // Что я больше могу?..“», — сказал Шумков. После этих строчек он процитировал данное стихотворение до конца.

9 мая в Кургане прошел парад, в котором участвовали военные представители силовых ведомств и учебных заведений, связанных с ними. На открытии праздника также присутствовали ветераны, представители городской и областной дум, Курганский и Белозерский митрополит Даниил и глава Кургана Андрей Потапов. «25 000 курганцев вместе со всей страной встали на защиту родной земли. <…> Многие не вернулись с полей сражений», — рассказал Потапов про жителей Кургана, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Ранее Шумков попросил прощения у участников ВОВ. Специально для мероприятий, посвященных Дню Победы, региональный оперштаб смягчил коронавирусные ограничения.

В открытии праздника также приняли участие глава Кургана Андрей Потапов (второй слева), представители органов власти, силовых ведомств и военные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парад Победы прошел на центральной площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На мероприятии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые из ветеранов привели на парад своих внуков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU