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Губернатор Шумков во время Парада Победы прочитал курганцам стих. Фото, Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган
Губернатор Шумков процитировал стихотворение Александра Твардовского (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 9 мая на открытии Парада Победы в Кургане процитировал стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«У советского поэта Александра Твардовского в стихотворении „Я убит подо Ржевом“ есть такие слова: „Я вам жить завещаю — // Что я больше могу?..“», — сказал Шумков. После этих строчек он процитировал данное стихотворение до конца.

9 мая в Кургане прошел парад, в котором участвовали военные представители силовых ведомств и учебных заведений, связанных с ними. На открытии праздника также присутствовали ветераны, представители городской и областной дум, Курганский и Белозерский митрополит Даниил и глава Кургана Андрей Потапов. «25 000 курганцев вместе со всей страной встали на защиту родной земли. <…> Многие не вернулись с полей сражений», — рассказал Потапов про жителей Кургана, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Ранее Шумков попросил прощения у участников ВОВ. Специально для мероприятий, посвященных Дню Победы, региональный оперштаб смягчил коронавирусные ограничения.

9 мая. Курган
В открытии праздника также приняли участие глава Кургана Андрей Потапов (второй слева), представители органов власти, силовых ведомств и военные
Фото:
9 мая. Курган
Парад Победы прошел на центральной площади
Фото:
9 мая. Курган
На мероприятии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны
Фото:
9 мая. Курган
Некоторые из ветеранов привели на парад своих внуков
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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