Финансист дала советы, как уберечь деньги от мошенников

Сохранить накопленные деньги в безопасности поможет регулярный перевыпуск банковских карт, а также использование сберегательного счета или финансового резерва. Об этом заявила финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.
«Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, ее можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты. Даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то „засветили“, просто перевыпустите ее», — цитирует эксперта радио Sputnik.
Она посоветовала иметь две банковских карты для подстраховки. Надежным способом сохранения накоплений является сберегательный счет, отметила Никитина. По ее словам, если будет попытка снятия денег с карты, сберегательный счет не будет затронут. Кроме этого, для сохранения средств россияне могут воспользоваться финансовым резервом в банке. Открывать его желательно на небольшой срок, чтобы была повыше ликвидность, добавила финансист.
Ранее финансовый аналитик Егор Клопенко посоветовал инвестировать деньги, чтобы зарабатывать больше. Отчисления в личный «резервный фонд» также поможет подготовиться к возможному падению национальной валюты, передает «
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