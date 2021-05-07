Экс-госслужащий: почему россияне недовольны зарплатами чиновников

Российские чиновники не получают слишком больших зарплат, однако их доходы кажутся россиянам такими, так как граждане получают мало денег. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил политолог, бывший сотрудник администрации президента РФ Дмитрий Журавлев, комментируя данные аналитиков о недовольстве большинства россиян доходами чиновников.
До этого эксперты сервиса «Работа.ру» опубликовали данные, согласно которым 79% опрошенных россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими, передает РИА «Новости». В опросе приняли участие более пяти тысяч человек.
Журавлев не согласился с мнением большинства и объяснил причины такого стереотипа. «Нельзя сказать, что чиновники получают слишком много. Но на общем фоне низких зарплат доходы госслужащих кажутся более существенными», — объяснил политолог в разговоре с журналистом агентства.
Экс-сотрудник администрации президента РФ отметил, что действительно высокие зарплаты получают только федеральные чиновники. Доход региональных госслужащих не так высок, уверил Журавлев. «Если человек получает 15 тысяч в месяц и видит, что чиновник получает 30, то сразу воспринимает это негативно», — добавил Журавлев.
Граждане России, при этом, не знают реальных зарплат чиновников, считает собеседник. «Россияне не знают сумм зарплат. У них ощущение, что чиновники зарабатывают слишком много для той пользы, которую приносят», — заключил Журавлев.
Ранее сообщалось, что власти РФ готовятся изменить зарплаты чиновников. Это связано с тем, что доход госслужащих разных ведомств стал отличаться почти в два раза.
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