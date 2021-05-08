08 мая 2021

Военные США изъяли партию неопознанного оружия из РФ и Китая. Видео

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Захваченная военная часть. Луганск. Украина, армия, оружие, трофеи, автоматы
Оружие находилось на судне без опознавательных знаков Фото:

Американские военные обнаружили партию неопознанного российского и китайского оружия в Аравийском море. Об этом сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.

Крейсер Monterey встретил судно без опознавательных знаков и в рамках стандартной проверки для определения его владельцев обнаружил на борту незаконный груз. «Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы… усовершенствованные оптические прицелы», — передает сообщение РИА «Новости».

Изъятие груза длилось два дня. Владельцы корабля, а также место назначения груза пока неизвестны.

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил, что Россия создает угрозу безопасности США из-за разработок новых видов ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин пригрозил другим странам использованием этого оружия. Он подчеркнул, что техника российской армии развивается стремительными темпами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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