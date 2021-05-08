Оружие находилось на судне без опознавательных знаков Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Американские военные обнаружили партию неопознанного российского и китайского оружия в Аравийском море. Об этом сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.

Крейсер Monterey встретил судно без опознавательных знаков и в рамках стандартной проверки для определения его владельцев обнаружил на борту незаконный груз. «Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы… усовершенствованные оптические прицелы», — передает сообщение РИА «Новости».

Изъятие груза длилось два дня. Владельцы корабля, а также место назначения груза пока неизвестны.

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил, что Россия создает угрозу безопасности США из-за разработок новых видов ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин пригрозил другим странам использованием этого оружия. Он подчеркнул, что техника российской армии развивается стремительными темпами.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021