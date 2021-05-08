В Роструде сообщили о льготах за работу на Севере в 2021 году

Средняя зарплата на Севере 110 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Средняя оплата труда на Севере, по данным Росстата, составляет 110 тысяч рублей в месяц. Зарплата выплачивается с учетом районных коэффициентов в 200%, а также специальной северной надбавки, размер которой увеличивается вместе со стажем. Об этом сообщили в Роструде.

Право на 10% надбавку у граждан возникает после шести месяцев с момента трудоустройства на Крайнем Севере, а затем каждые полгода она увеличивается на 10% до достижения 100% заработка. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера надбавка выплачивается после года работы и устанавливается в размере 50%, пишет «Российская газета».

Кроме того, работники Крайнего Севера имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность — 24 дня. Также в Роструде отметили, что рабочая неделя для женщин в этих регионах длиться 36 часов, однако зарплата начисляется как за 40-часовую.

Работнику, который приехал из другого региона, работодатель выплачивает единовременное пособие в размере двухмесячных окладов. Кроме того, разовое пособие в размере половины оклада полагается каждому члену семьи. Помимо этого оплачивается стоимость проезда, провоза багажа не свыше пяти тонн, а также предоставляется семидневный отпуск за счет компании, чтобы человек мог обустроится.

Ранее также стало известно, что работникам Севера положена досрочная пенсия. Жители Крайнего Севера имеют право досрочно выйти на пенсию на 5 лет раньше от установленных общих требований, если их минимальный стаж составляет 15 лет. Также около 20% россиян могут претендовать на пенсию выше 30 тысяч. Среди них — северяне, военные, ученые и артисты.