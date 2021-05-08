Украина и США проводят учения в Черном море

На учениях отрабатываются слаженные действия обеих стран (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Украинские пограничники совместно с береговой охраной Соединенных Штатов Америки проводят учения в Черном море. Военные отрабатывают слаженность действий. Сообщение об этом приводит Госпогранслужба Украины.

«Вчера на расстоянии более 100 морских миль от Одессы флагман морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON. Пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях. Сейчас корабль Морской охраны Госпогранслужбы „Григорий Куропятников“ и корабль США остаются в море, продолжая совместные учения», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что действия военных двух стран пристально отслеживали корабли РФ. В зоне учений находятся два пограничных сторожевых корабля береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ проекта «Охотник», немного отдаленно находится еще одно российское судно Черноморского военного флота.

Ранее исход украино-американских военных учений в Черном море предсказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин. Он убежден, что корабли НАТО могут по приглашению Украины войти в Черное море, чтобы спровоцировать Россию на конфликт. По его словам, этой ситуации можно избежать, если представители НАТО, Украины и России проведут дипломатическую встречу и определят права каждой страны в Черном море.

В начале мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО, пишет RT. Однако глава Минобороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу убежден, что в ближайшее время Украину не удастся принять в НАТО. По его мнению, это связано с тем, что консенсус по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс пока не достигнут внутри самой Украины, сообщает телеканал 360.