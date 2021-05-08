Полковник в отставке заявил о провокациях НАТО в Черном море

Александр Жилин считает, что НАТО введет свой флот в черное море Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Корабли НАТО могут по приглашению Украины войти в Черное море, чтобы спровоцировать Россию на конфликт. С таким мнением в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

«Украина объявит учения в Черном море и пригласит США, и что мы сделаем? Американцы будут лезть, а мы ничего не противопоставим» — заявил Жилин. Он отметил, что этой ситуации можно избежать, если представители НАТО, Украины и России проведут дипломатическую встречу и определят права каждой страны в Черном море.

Жилин уверен, что в противном случае между НАТО и Россией может начаться война. «Англосаксы будут делать все, чтобы усилить напряженность в Черном море», — считает собеседник.

Заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса РФ Андрей Кошкин в разговоре с URA.RU подчеркнул, страны НАТО будут поддерживать эскалацию конфликта в Черном море. «Они попытаются спровоцировать Россию на противостояние и при этом нас же объявить агрессором», — уверен он. По мнению Кошкина, США пытаются объединить страны Европы против России.

Ранее Минобороны РФ сообщило о вхождении корабля США в Черное море. Сотрудники вооруженных сил РФ следили за его перемещением. В конце апреля, напротив, американский флот сопровождал перемещение российской подлодки, которая смогла скрыться с экранов американских радаров, пишет газета «Невские новости». Власти США, в свою очередь, неоднократно заявляли о заинтересованности в стабильных отношениях с РФ.