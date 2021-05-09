В социальных сетях посчитали, сколько могли сэкономить на параде в Москве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В социальных сетях сочли недостаточным размер выплат, которые направили ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Пользователи предложили отменить парады и направить эти средства тем, кому обязаны в победе.

Ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет произведена выплата в размере 10 тысяч рублей. Ее получили более 32 тысяч граждан России, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом власти Москвы потратили на разгон туч для парада почти полмиллиарда рублей.

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Средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны (ВОВ) составляет 42 тысячи рублей. У инвалидов ВОВ около 32 тысяч рублей