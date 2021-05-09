В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на электричество

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В России хотят удержать рост тарифов на электроэнергию Фото:

Министерство энергетики России рассчитывает удержать рост тарифов на электроэнергию в пределах темпов инфляции. С таким заявлением выступил глава ведомства Николай Шульгинов.

«Наша задача — удержать тарифы в рамках инфляции на оптовом рынке», — приводит ТАСС слова министра. Он уточнил, что Минэнерго планирует удерживать рост тарифов на электричество в 2026—2032 годах. Таким образом Шульгинов ответил на просьбу ассоциации «Сообщество потребителей энергии» пересмотреть прогноз цен на электричество, адресованную вице-премьеру Александру Новаку.

Ранее в Минэкономразвития РФ спрогнозировали рост тарифов на электричество на 5% ежегодно в 2022—2024 годах, напоминает агентство Nation News. Также Союз потребителей России обратились в правительство с просьбой ввести ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Она предполагает, что в случае потребления больше установленной нормы граждане будут платить более высокую цену за единицу энергии. Однако в Минэнерго эту идею не рассматривают.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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