Пользователей восхитило умение военных красиво маршировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мнение пользователей социальных сетей о важности поведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Некоторые восхитились им, другие же сочли зрелище пустой тратой денег.

В соцсетях считают, что парад нужен не для того, чтобы вспомнить о войне Twitter

Кто-то во время просмотра почувствовал гордость и радость Twitter

Пользователи сочли прошедшее мероприятие лицемерным Twitter

В Twitter призвали не тратить деньги на парад Победы Twitter

В соцсетях пожаловались на перекрытия, связанные с парадом Twitter

Пользователей восхитило, как российские военные умеют маршировать Twitter

Россиян осудили за распитие алкогля 9 мая Twitter

Мероприятия прошли во многих городах России. По улицам маршировали военные, прошел показ военной техники. В Москве во время парада выступил президент РФ Владимир Путин.