Россияне спорят в соцсетях из-за парада. «Его используют для иных целей»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад на Красной площади. Москва
Пользователей восхитило умение военных красиво маршировать Фото:

Мнение пользователей социальных сетей о важности поведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Некоторые восхитились им, другие же сочли зрелище пустой тратой денег.

В соцсетях считают, что парад нужен не для того, чтобы вспомнить о войне
Кто-то во время просмотра почувствовал гордость и радость
Пользователи сочли прошедшее мероприятие лицемерным
В Twitter призвали не тратить деньги на парад Победы
В соцсетях пожаловались на перекрытия, связанные с парадом
Пользователей восхитило, как российские военные умеют маршировать
Россиян осудили за распитие алкогля 9 мая

Мероприятия прошли во многих городах России. По улицам маршировали военные, прошел показ военной техники. В Москве во время парада выступил президент РФ Владимир Путин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...