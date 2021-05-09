Пользователей восхитило умение военных красиво маршировать
Мнение пользователей социальных сетей о важности поведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Некоторые восхитились им, другие же сочли зрелище пустой тратой денег.
В соцсетях считают, что парад нужен не для того, чтобы вспомнить о войне
Кто-то во время просмотра почувствовал гордость и радость
Пользователи сочли прошедшее мероприятие лицемерным
В Twitter призвали не тратить деньги на парад Победы
В соцсетях пожаловались на перекрытия, связанные с парадом
Пользователей восхитило, как российские военные умеют маршировать
Россиян осудили за распитие алкогля 9 мая
Мероприятия прошли во многих городах России. По улицам маршировали военные, прошел показ военной техники. В Москве во время парада выступил президент РФ Владимир Путин.
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