IT-блогер составил топ недорогих смартфонов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Клавы Коки. Тюмень, девушки, селфи, телефон в руках, смартфон в руке
Смартфоны Xiaomi назвали лучшими в своем сегменте Фото:

На российском рынке существует несколько недорогих моделей смартфонов о покупке стоит задуматься. Список для URA.RU составил youtune-блогер и IT-эксперт Сергей Вильянов.

«Главный король доступного сегмента — это Xiaomi. У них есть линейка Mi 10 и серия Redmi. Компания Xiaomi очень здорово шагнула вперед и по качеству и по продуманности своих решений», — сказал Вильянов. Он призвал обратить внимание и на Sumsung серии А и бренд Realme. «Смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro очень приятное впечатление производят. За 20 — 30 тысяч рублей можно купить вполне приличный аппарат», — отметил эксперт. Также для покупки можно рассмотреть продукцию марки OPPO, но указал, что далеко не все модели имеют оправданную цену.

По словам Вильянова, еще пару лет назад в этот список могли бы войти Honor и Huawei. «К сожалению сейчас они находятся в анабиозе до тех пор пока не появится полноценная версия прошивками с сервисами Google, а также пока им не разрешили снова делать собственные процессоры», — поделился блогер с агентством.

Еще в январе сообщалось о том, что бренд Honor может выйти из состава материнской компании Huawei и освободиться из-под санкций США. Это позволило бы вернуть на них программное обеспечение от Google.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...