IT-блогер составил топ недорогих смартфонов

Смартфоны Xiaomi назвали лучшими в своем сегменте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На российском рынке существует несколько недорогих моделей смартфонов о покупке стоит задуматься. Список для URA.RU составил youtune-блогер и IT-эксперт Сергей Вильянов.

«Главный король доступного сегмента — это Xiaomi. У них есть линейка Mi 10 и серия Redmi. Компания Xiaomi очень здорово шагнула вперед и по качеству и по продуманности своих решений», — сказал Вильянов. Он призвал обратить внимание и на Sumsung серии А и бренд Realme. «Смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro очень приятное впечатление производят. За 20 — 30 тысяч рублей можно купить вполне приличный аппарат», — отметил эксперт. Также для покупки можно рассмотреть продукцию марки OPPO, но указал, что далеко не все модели имеют оправданную цену.

По словам Вильянова, еще пару лет назад в этот список могли бы войти Honor и Huawei. «К сожалению сейчас они находятся в анабиозе до тех пор пока не появится полноценная версия прошивками с сервисами Google, а также пока им не разрешили снова делать собственные процессоры», — поделился блогер с агентством.

Еще в январе сообщалось о том, что бренд Honor может выйти из состава материнской компании Huawei и освободиться из-под санкций США. Это позволило бы вернуть на них программное обеспечение от Google.