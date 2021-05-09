В РФ ответили на слухи о проблеме с поставками вакцины в Германию

В РФ дали ответ о проблеме с поставками вакцины в Германию Фото: bundeskanzlerin.de

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) РФ опроверг появившуюся в ряде иностранных СМИ информацию о том, что переговоры о поставке российской вакцины «Спутник V» в Германию зашли в тупик. По данным фонда, обсуждение продолжается.

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину „Спутник V“, с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — говорится в комментарии РФПИ.

Ранее, президент комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен рассказала о покупке американской вакцины у Biontech. По ее словам, комиссия одобрила контракт на гарантированные 900 миллионов доз Biontech и Pfizer на 2021—2023 годы.