В РФ ответили на слухи о проблеме с поставками вакцины в Германию

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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, флаг германии, флаг сша, меркель ангела, трамп дональд
В РФ дали ответ о проблеме с поставками вакцины в Германию Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) РФ опроверг появившуюся в ряде иностранных СМИ информацию о том, что переговоры о поставке российской вакцины «Спутник V» в Германию зашли в тупик. По данным фонда, обсуждение продолжается.

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину „Спутник V“, с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — говорится в комментарии РФПИ.

Ранее, президент комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен рассказала о покупке американской вакцины у Biontech. По ее словам, комиссия одобрила контракт на гарантированные 900 миллионов доз Biontech и Pfizer на 2021—2023 годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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