В Свердловской области погиб чемпион РФ по мотокроссу Роман Кох

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Спортсмену было 33 года Фото:

Пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох скончался в результате несчастного случая на тренировке в Свердловской области. Трагедия произошла на мототрассе «Юность» в Каменске-Уральском.

Кох погиб во время падения на тренировке. «Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив — скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох», — сообщается на странице регионального Центра технических видов спорта в соцсети «ВКонтакте». Похороны пройдут 12 мая в Верхней Пышме, где проживал 33-летний спортсмен.

Кох выступал за команду Центра технических видов спорта Каменска-Уральского. Свердловчанин пять раз становился чемпионом России по мотокроссу, также участвовал в чемпионатах мира.

Роману Коху было 33 года

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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