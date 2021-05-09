В Свердловской области погиб чемпион РФ по мотокроссу Роман Кох

Пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох скончался в результате несчастного случая на тренировке в Свердловской области. Трагедия произошла на мототрассе «Юность» в Каменске-Уральском.
Кох погиб во время падения на тренировке. «Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив — скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох», — сообщается на странице регионального Центра технических видов спорта в соцсети «ВКонтакте». Похороны пройдут 12 мая в Верхней Пышме, где проживал 33-летний спортсмен.
Кох выступал за команду Центра технических видов спорта Каменска-Уральского. Свердловчанин пять раз становился чемпионом России по мотокроссу, также участвовал в чемпионатах мира.
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