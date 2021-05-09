Путин и Лукашенко провели переговоры в День Победы

Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, а также обсудили график совместных мероприятий.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации… Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — передает сообщение пресс-службы Кремля РИА «Новости».

Отмечается, что во время телефонного разговора лидеры двух стран поздравили друг друга с Днем Победы, а также обменялись мнениями о внутренней ситуации в Белоруссии и РФ. Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, события на Украине и желание украинских властей вступить в НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен встретится с российским коллегой Владимиром Путиным летом. Предыдущая встреча лидеров стран состоялась 22 апреля. Президенты обсуждали вопросы сотрудничества в сфере энергетики и медицины, экономическое взаимодействие, а также ситуацию в ДНР. В ходе переговоров Путин заявил, что готов встретиться в Москве с президентом Украины Владимиром Зеленским.