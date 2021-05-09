СМИ: найден экс-главврач больницы, где лечили Навального

Александр Мураховский заблудился в лесу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пропавшего на охоте министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым. Он заблудился в лесу.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший на охоте, найден живым», — сообщает РЕН.ТВ. По данным телеканала, министр заблудился и не смог вернуться на охотбазу.

Однако в УМВД по Омской области пока не подтверждают обнаружение Мураховского. По данным РИА «Новости», поиски еще продолжаются.

Мураховский пропал 8 мая в лесах Большеуковского района. По словам источника в поисковом отряде волонтеров, он находился в тайге с компанией. Мураховский занял свой нынешний пост в ноябре 2020 года. Ранее он руководил больницей, в которой в августе прошлого года лечили Алексея Навального. Блогеру стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, прямо из лайнера Навального госпитализировали в Омскую ГКБ №1, напоминает телеканал 360.