Депутат Госдумы рассказал о мошенниках, предлагающих банкротство

Число банкротов может вырасти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На невнимательных россиянах могут нажиться мошенники, предлагающие услуги по банкротству физических лиц. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы, первый замглавы комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

«Некоторые могут пользоваться желанием людей избавиться от долгов. Граждане не читают договоры, а слушают, что им говорят. В документах все прописано. Это добровольное мошенничество», — сказал Дивинский. Он отметил, что процедура банкротства по собственному желанию достаточно новая, поэтому и появляются такие проблемы. «Это бизнес. Кто-то теряет, а кто-то зарабатывает. Это закон сохранения энергии», — подчеркнул депутат. Парламентарий призвал становиться банкротом только в случае крайней необходимости и понимать все последствия этого решения.

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев согласился с тем, что необходимо внимательнее относиться к тем, кто предлагают помочь с процедурой. Также он объяснил растущий спрос на банкротство. «Ввиду пандемии и восьмилетнего падения доходов положение граждан ухудшилось, а индивидуальный предприниматель отвечает своим имуществом в случае проблем, поэтому вероятность реального банкротства резко повысилась», — объяснил экономист.

По данным консалтинговой компании GRM, в текущем году ожидается увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами. Прирост по сравнению с 2020 годом составит 65% — до 250 тысяч заявок.