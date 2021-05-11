У россиян появится шанс спастись от нежелательных кредитов

Антон Гетта считает, что россияне должны получить возможность отказываться от кредитов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому россияне смогут отказываться от кредитов и перестать платить по ним. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

«[Россияне должны иметь возможность] заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все-таки оформят», — передает РБК со ссылкой на сообщение Гретты. Он отметил, что законопроект, предполагающий такую возможность, подготовили в нижней палате парламента.

Сейчас эксперты оценивают возможность введения закона. Грета подчеркнул, что его принятие необходимо для защиты россиян от злоумышленников, обманом оформляющим кредиты.

Ранее финансовый аналитик Антон Любич заявил, что часть россиян может потерять квартиру, подписав документы мошенников. По его словам, злоумышленники могут оформить кредит, взяв квартиру в залог. Также мошенники применяют подобные схемы при продаже автомобиля, передает RT.