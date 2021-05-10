10 мая 2021

Адвокат: Ройзману грозит арест за организацию митингов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгения Ройзмана пригласили в полицию Фото:

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит арест сроком до 10 суток за организацию митингов. Об этом URA.RU рассказала адвокат Ройзмана Юлия Федотова.

«Завтра в 9:00 вызвали в полицию Протокол составят по части 2 статьи 20.2. Статься административная, это до 10 суток ареста. Что там, мы еще не знаем», — сообщила Федотова.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Ройзман заявил, что не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Он объяснил это тем, что в любой момент его могут снять с выборов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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