Адвокат: Ройзману грозит арест за организацию митингов

Евгения Ройзмана пригласили в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит арест сроком до 10 суток за организацию митингов. Об этом URA.RU рассказала адвокат Ройзмана Юлия Федотова.

«Завтра в 9:00 вызвали в полицию Протокол составят по части 2 статьи 20.2. Статься административная, это до 10 суток ареста. Что там, мы еще не знаем», — сообщила Федотова.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Ройзман заявил, что не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Он объяснил это тем, что в любой момент его могут снять с выборов.