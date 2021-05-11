УГМК переводит убыточный свердловский завод на ручное управление

С 2017 года заводом управляла «дочка» холдинга — УГМК-ОЦМ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, Свердловская область) станет единоличным управленцем Ревдинского завода по обработке цветных металлов. Предложение озвучено на заседании совета директоров предприятия, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. С 2017 года заводом управляла «дочка» холдинга — УГМК-ОЦМ.

«Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО „Ревдинский завод по обработке цветных металлов“ принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО „РЗ ОЦМ“ — ООО „УГМК-ОЦМ“ и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО „РЗ ОЦМ“ управляющей организации — ОАО „УГМК“», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УГМК на момент публикации не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ревдинский завод по обработке цветных металлов по итогу 2020 года понес убыток в 186,5 млн рублей. Завод УГМК является ведущим предприятием России по выпуску труб, прутков, проволоки, полых и сплошных профилей, литейных заготовок из меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронз.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Крупнейшими акционерами холдинга являются президент компании Искандер Махмудов (50%) и гендиректор Андрей Козицын (34,99%).