Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в кафе ЯНАО

В заведении «Бургер Хаус» выявили серьезные нарушения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Массовое отравление в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО) произошло из-за бактерий сальмонеллы в соусе. К такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Сальмонелла выявлена в соусе, который подавался к бургерам. Фарш для котлет [доставлен] из города Смоленска и там ничего не выявлено. Поэтому и регистрировались средне-тяжелые формы отравления», — заявили агентству в ведомстве.

В управлении отметили, что соус был приготовлен кустарным способом из яиц и растительного масла. Бактериальная палочка попала в соус из-за антисанитарии в заведении и размножалась в благоприятной для нее среде.

Директор кафе «Бургер Хаус» Сабухи Амедов во время беседы с корреспондентом URA.RU предположил, что в отравлении виноваты местные поставщики продуктов. Но уточнить, откуда привозят товар, директор не смог.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги отравились едой в «Бургер Хаус». В больницу Лабытнанги поступило 26 человек с острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор передал документы в СК по ЯНАО на возбуждение уголовного дела.