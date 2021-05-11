На юге России 12 мая закончатся холодные дни Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Ситуация, когда в Европейской части России и на Урале установилась жара, а на юге — низкие температуры воздуха, — связана с обычными майскими шутками природы. Об этом рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Тепло в южные регионы России должно вернуться 13 мая.

«Это все такие майские шутки природы, которые уже заканчиваются, если говорить о юге. Завтра (12 мая) там последний холодный день. Завтра дожди начнут прекращаться. Температура начнет расти. И с четверга (13 мая) туда вернется лето с температурами на побережье 22 — 27 градусов тепла, в степных районах до 32», — подчеркнул Леус.

Низкие температуры и большое количество дождей на юге региона, по мнению метеоролога, наблюдались последние 5 дней. В европейской части России подобная ситуация происходила в начале мая. Начиная с 12 числа в этом регионе страны, в центре и на западе, термометры будут показывать в среднем около 19-24 градусов тепла. При этом ожидаются кратковременные дожди и грозы. В восточной части европейской России (Приволжский федеральный округ и Урал) высокие температуры воздуха продержатся до начала следующей недели (в пределах 26-31 градуса тепла).