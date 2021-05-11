Курганский прокурор срочно выехал к месту ДТП, где погибли пятеро

В ДТП на курганской трассе погибли пять человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На место аварии на курганской трассе, где погибли пять человек, выехал прокурор области Андрей Назаров. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего ДТП с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«11 мая на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четверо человек и шестилетний ребенок, который скончался в больнице. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Назаров», — говорится в информации прокуратуры.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты проверки и расследования находятся на личном контроле прокурора области.

URA.RU писало, что микроавтобус Mercedes-Benz, попавший в ДТП на трассе Екатеринбург-Курган, ехал по маршруту «Шадринск — Исетское — Тюмень». По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Audi Q7, выехавший на встречную полосу.

В результате аварии погибли оба водителя. Это мужчины 1956 и 1957 годов рождения. Также на месте происшествия до приезда скорой помощи скончались два пассажира — девушка 2000 года рождения и мужчина 1955 года рождения. Пять человек, в том числе четыре пассажира автобуса и женщина-пассажир из Audi, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже в медучреждении скончался ребенок — один из пассажиров автобуса.