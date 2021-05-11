Депутаты Тюменской облдумы от ХМАО не поделили предвыборную идею

Вячеслава Танкеева (в центре) из «Единой России» обвинили в заимствовании идеи коллеги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы от ХМАО, сторонник ЛДПР Александр Лобов уличил коллегу из «Единой России» Вячеслава Танкеева в присвоении его идеи. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий.

«В ноябре я поднял вопрос о том, чтобы жителям ХМАО выделяли деньги на санаторно-курортное лечение в Тюменской области. Вячеслав Танкеев включил эту инициативу в свою программу на праймериз, причем еще и под первым номером», — рассказал в беседе с URA.RU Александр Лобов.

По словам депутата он даже рад, что коллеги из партии большинства поддерживают идеи ЛДПР. Речь идет о том, чтобы жители ХМАО могли ездить на лечение за счет программы «Сотрудничество». У ямальцев такая возможность уже есть.

«500 млрд рублей — вклад Югры в программу „Сотрудничество“. Поэтому жители нашего округа должны быть обеспечены равными правами на лечение на юге области», — заявил депутат Вячеслав Танкеев в своем обращении к избирателям. Видео опубликовано на сайте праймериз «Единой России».

Сам парламентарий отметил, что удивлен такой реакцией на свою программу. «Если Александр Лобов ранее выступал по той же теме, значит проблема действительно требует внимания. Очень хорошо, что мы, несмотря на то, что представляем разные партии, оба работаем в интересах жителей Югры», — заявил депутат в комментарии для URA.RU.

Тюменский политолог Аркадий Либерман назвал ситуацию нормальной. «Одно дело сказать что-то в рамках заседания думы, другое — воплотить заявление в жизнь. Это может быть совершенно разное исполнение, использовать можно разные механизмы. Патентов на идеи у нас пока не существует. Так что в конечном итоге прав окажется тот, кто доведет сказанное до конца», — отметил политолог в беседе с URA.RU.