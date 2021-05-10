После трагедии в Казани в курганские детсады не пустят родителей

В курганский детсадах начнут действовать новые правила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

В детские сады Кургана не будут пропускать родителей. Учреждения для посещения взрослых закрыты после трагедии в Казани, где в школе произошло массовое убийство. Информация о новых правилах в детсадах размещена на сайте администрации Кургана. Решение было принято на оперативном совещании, которое провел глава Кургана Андрей Потапов.

«Во всех образовательных организациях проведена проверка исправности тревожных кнопок. Разработаны дополнительные графики дежурства на вахтах школ, усилен контрольно-пропускной режим. Вход в детские сады закрыт. Родители смогут заходить в дошкольное учреждение только по звонку», — сообщила директор департамента соцполитики Елена Ситникова. Она также рассказала, что школы обеспечены охраной, здания оборудованы системой видеонаблюдения, имеют ограждение. Объекты оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии.

Потапов поручил еще раз проверить меры безопасности в школах и детских садах, учреждениях дополнительного образования, а также загородных лагерях. «Необходимо исключить въезд постороннего транспорта и доступ посторонних лиц на территорию образовательных организаций. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками и обучающимися, а также тренировочные занятия, как действовать в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций», — сказал глава Кургана.

Мэр отметил, что события, произошедшие в школе Казани — это страшная трагедия. Потапов выразил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана.

Трагедия в казанской школе случилась утром 11 мая. Стрелком оказался выпускник заведения Ильназ Галявиев. Его знакомые рассказали URA.RU, что парень был тихим, замкнутым и не имел друзей. Причиной массового убийства могла стать месть учительнице.