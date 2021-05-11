Россия придумала ответ Румынии на высылку своего дипломата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Послу Румынии вручили ноту Министерства внутренних дел РФ Фото:

Россия высылает помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов. Это стало ответной мерой на аналогичный шаг со стороны Бухареста.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля с. г. „persona non grata“ помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте», — говорится на сайте МИД РФ.

В апреле Бухарест объявил персоной нон грата и выслал из страны помощника военного атташе России Алексея Гришаева. МИД Румынии объявил, что деятельность и действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года» и объявили его персоной нон грата, сообщает сайт MK.Ru.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...