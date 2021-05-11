Россия придумала ответ Румынии на высылку своего дипломата

Россия высылает помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов. Это стало ответной мерой на аналогичный шаг со стороны Бухареста.
«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля с. г. „persona non grata“ помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте», — говорится на сайте МИД РФ.
В апреле Бухарест объявил персоной нон грата и выслал из страны помощника военного атташе России Алексея Гришаева. МИД Румынии объявил, что деятельность и действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года» и объявили его персоной нон грата, сообщает сайт MK.Ru.
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