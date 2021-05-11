Психологи назвали признаки, что ребенок вырастет колумбайнером

Уровень агрессии заложен генетически Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

На склонность к насилию у ребенка может повлиять множество факторов, начиная от генетики и заканчивая воспитанием. Об этом URA.RU рассказала детский психолог, психоаналитик Полина Малахова.

«За агрессивным поведением, связанным с насилием могут стоять разные вещи. Например, в литературе описаны случаи, когда следствием такого поведения становились органические нарушения», — сказала Малахова. в качестве примера она привела различные опухоли и травмы головы. «Есть заложенная биологически агрессивность, она у всех разная и определяется генетикой», — добавила психолог. Также на человека может повлиять окружение. Если он попал в секту, то он может не понимать, что убивает людей, считает эксперт. Она подчеркнула, что нельзя сказать наверняка, что данные факторы точно определяют, что человек станет преступником. «Если было бы все так просто, то убийств, терактов, вандализма не было бы», — заключила собеседница агентства.

Психолог и бывший руководитель центра «Выход есть всегда» Вероника Ерофеева отметила, что специалист, который работает в школе не всегда может распознать проблему, а если ему удастся, то предпринять меры не получиться. Это происходит из-за тенденции в обществе, что прав всегда ребенок, а не учитель. «Должна работать комиссия, состоящая из психологов педагогов, социальных работников, сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Это комплексная проблема общества, которое сейчас больно», — сказала Ерофеева.

По ее мнению, на агрессивность ребенка могут повлиять травля, унижение и равнодушия окружающих. «Если имеет место быть издевательство над животными, то тут уже можно точно сказать, что необходима помощь психиатра», — заявила психолог. Малахова дополнила, что в данном случае все зависит от возраста ребенка. «Если ему два года, то у него недостаточно знаний о мире, он не осознает, что он кому-то делает больно, а когда ему 10 лет, то он прекрасно понимает все последствия своих деяний», — пояснила психоаналитик.

В школе Казани произошла массовая стрельба. Стрелок Ильназ Галявиев на допросе заявил, что почувствовал себя богом. Его мать знала о том, что у сына есть оружие и была против этого, но никак не могла повлиять на происходящее.