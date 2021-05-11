Кум Путина Медведчук отреагировал на обвинение СБУ в госизмене

Председатель Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал обвинения СБУ в его адрес политической расправой. Его заявление опубликовано на сайте партии.
«Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию», — заявил Медведчук. 11 мая ему и его коллеге, Тарасу Козаку предъявили обвинение в госизмене. СБУ подозревает его в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Обыски, которые украинские силовики провели у Медведчука дома, тот назвал противозаконными. Единственной их целью, по мнению депутата, было вручить ему «сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене».
Покидать Украину политик не собирается и планирует добиваться справедливости. В марте его уже вызывали в СБУ на допрос. Ранее Медведчук рассказал, как российский президент Владимир Путин стал крестным для его дочери.
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