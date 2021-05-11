Сотни жителей Казани пришли к школе №175, чтобы почтить память погибших в бойне. К стихийному мемориалу приносят цветы и мягкие игрушки.
«Невинные дети пострадали, слова соболезнования всем родителям, невыносимая боль, скорбь. Разделяем горечь утраты. Сделать надо все, чтобы все, кто сегодня находятся в больнице, поправились», — сказал пришедший к гимназии депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Его слова передает ТАСС.
Многие жители Казани плачут и оставляют записки со словами скорби и соболезнованиями. Возле гимназии пришедшие выставили свечи в форме цифр 175.
Выпускник гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиева устроил массовое убийство 11 мая мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, она обнаружила в здании битое стекло, следы крови и оголенные провода. Взрыв обвалил стены, но на этом месте не оказалось детей, пишет telegram-канал RT. В связи с трагедией «Яндекс.Такси» снизил стоимость поездок до гимназии №175 до 1 рубля. Цена не будет зависеть ни от длительности, ни от протяженности поездки.
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