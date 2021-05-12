Погребняк прокомментировал продление контракта с «Уралом»

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Павел Погребняк с женой прибыл в Екатеринбург, погребняк павел
Контракт Павла Погребняка с «Уралом» заканчивается в июне 2021 года Фото:

Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк прокомментировал информацию о продлении контракта с екатеринбургской командой. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Нынешнее соглашение футболиста с уральским коллективом истекает 30 июня 2021 года.

«Пока нет понимания, пока ничего не могу сказать. Нам надо обсудить это с руководством. Конкретики нет», — объяснил нападающий. Он подчеркнул, что сначала следует доиграть в сезон Российской премьер-лиги, где осталось сыграть один матч. 16 мая «Урал» встретится с «Локомотивом» в Москве.

Ранее президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что решение остаться в клубе зависит от желания самого 37-летнего форварда Павла Погребняка. Экс-игрок сборной России играет в екатеринбургской команде с 2018 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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