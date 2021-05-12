Погребняк прокомментировал продление контракта с «Уралом»

Контракт Павла Погребняка с «Уралом» заканчивается в июне 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк прокомментировал информацию о продлении контракта с екатеринбургской командой. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Нынешнее соглашение футболиста с уральским коллективом истекает 30 июня 2021 года.

«Пока нет понимания, пока ничего не могу сказать. Нам надо обсудить это с руководством. Конкретики нет», — объяснил нападающий. Он подчеркнул, что сначала следует доиграть в сезон Российской премьер-лиги, где осталось сыграть один матч. 16 мая «Урал» встретится с «Локомотивом» в Москве.

Ранее президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что решение остаться в клубе зависит от желания самого 37-летнего форварда Павла Погребняка. Экс-игрок сборной России играет в екатеринбургской команде с 2018 года.