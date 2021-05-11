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Тюменцев попросили сдавать в полицию поджигателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, тушение пожара, сельская местность, пожар в поле, горит трава, пожароопасная обстановка
Поджигателей ждут крупные штрафы, а в отдельных случаях — уголовное наказание Фото:

Власти Тюменской области попросили граждан сообщать о случаях поджогов травы и лесов. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

«Сообщайте о случаях, когда стали свидетелями поджогов. Большая часть возгораний обусловлена человеческими факторами — умышленно или по неосторожности. Если вы стали свидетелем такого случая, сообщите в департамент, полицию, или по телефону 112», — рассказал URA.RU директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

По его словам, данные помогут привлекать поджигателей к ответственности, в том числе — уголовной. Ранее URA.RU писало, что подобное производство уже возбуждено в отношении 80-летнего жителя одного из сел.

В настоящее время в Тюменской области бушуют природные пожары, каждые сутки возникают десятки новых возгораний. На помощь местным специалистам прибыли спасатели из нескольких регионов страны, а Роспотребнадзор нашел превышение вредных веществ в воздухе, которым дышат тюменцы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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