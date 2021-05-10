Роспотребнадзор сообщил об опасности смога в Тюмени

Жителям Тюмени рекомендовано меньше времени проводить на свежем воздухе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени из-за обострения ситуация с лесными пожарами обнаружено превышение допустимого уровня вредных веществ в воздухе. Об этом URA.RU сообщили в областном Роспотребнадзоре.

«По результатам лабораторно-инструментальных исследований выявлено превышение содержание взвешенных частиц (РМ 2,5) в 2 раза выше предельно допустимого в 1 пробе, отобранной в г. Тюмени. Это загрязнение воздуха, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Мелкие частицы могут поступать в воздух из разных источников, в том числе в результате лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

В тюменском Роспотребнадзоре также уточнили, что пробы воздуха были взяты и в других населенных пунктах региона — Тобольске, Ялуторовске, нескольких поселениях Нижнетавдинского района. Там превышения предельно допустимого уровня вредных веществ зафиксировано не было.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области из-за природных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти готовятся к эвакуации граждан, если огонь подойдет близко к населенным пунктам.