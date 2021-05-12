Олимпийская чемпионка выдвинулась в Госдуму от Тюменской области

Экс-биатлонистка Луиза Носкова поборется за место в федеральном парламенте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова намерена стать депутатом Госдумы на выборах 2021 года. Экс-спортсменка подала документы на участие во внутрипартийном голосовании «Единой России», сообщили URA.RU в пресс-службе тюменского реготделения ЕР.

«12 мая мы зарегистрировали кандидата предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты Госдумы РФ. Документы на участие подала олимпийская чемпионка, руководитель областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова, она идет по списку», — приводит пресс-служба слова главы оргкомитета Андрея Артюхова.

По словам источника агентства в областной думе, Носкова — неоднозначный кандидат. «С одной стороны она популярна и узнаваема. С другой — все помнят историю 2018 года, когда чемпионка прошла в гордуму Тюмени, но отказалась от мандата в пользу директора „Тюменского бройлера“ Оксаны Величко», — напомнил инсайдер. В пресс-службе реготделения не стали оценивать перспективы Носковой на избрание. «Все решат избиратели на праймериз и выборах», — ответили там на вопрос агентства.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.