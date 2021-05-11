11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021
07 мая 2021

Олигарх стал гендиректором «Уралхима»

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум, предфорумный день. Санкт-Петербург, пмэф-2016, уралхим, уралкалий
Дмитрий Мазепин возлавил ОХК «Уралхим» Фото:

Генеральным директором АО «ОХК «Уралхим» назначен Дмитрий Мазепин, сообщает пресс-служба компании. Одновременно с этим Мазепин, занимающий 150-ю строчку в списке Forbes, оставил пост председателя совета директоров «Уралхима».

«С 12 мая 2021 года должность генерального директора АО «ОХК «Уралхим» занял Дмитрий Мазепин», — сообщает пресс-служба «Уралхима». Председателем совета директоров компании назначен Дмитрий Коняев, который ранее занимал должность заместителя председателя.

«Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями для обеспечения эффективной стратегии долгосрочного роста компаний „Уралхим“ и „Уралкалий“», — цитирует Мазепина пресс-служба «Уралхима». По мнению «калийного» олигарха, непосредственный контроль над предприятием поможет продвижению удобрений на мировом рынке.

URA.RU рассказывало, что Мазепин оказался на 150-м месте в списке Forbes с состоянием 800 млн долларов. В декабре 2020 года гендиректором «Уралхима» был назначен бывший вице-президент ГК «ПИК» Александр Прыгунков. Сын Мазепина Никита выступает в гонках «Формулы-1» и попал в аварию во время своего первого заезда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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