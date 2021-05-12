Аналитики назвали регионы, где не продлят льготную ипотеку

Продление ипотеки в крупных городах приведет к росту цен Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России не стоит ожидать продления программы льготной ипотеки в крупный городах. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты по недвижимости.

«Будет не полностью закрытие программы. С вероятностью 90% в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области программа льготной ипотеки не будет действовать, так как она привела к тому, что цены на недвижимость достигли исторического максимума», — сказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он отметил, что сама по себе идея льготной ипотеки хорошая. По его словам, во время пандемии с ее помощью удалось поддержать отрасль строительства и сохранить рабочие места.

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Иванович Шлеменков согласился, что программу нельзя продлевать в Москве и Санкт-Петербурге. Также он считает, что льготная ипотека практически исчерпала свой потенциал в городах миллионниках. «Программу можно продлевать, но разумно и осторожно, чтобы не с провоцировать рост цен на недвижимость и дефицит предложения. Нужно анализировать ситуацию на рынке в отдельных регионах», — объяснил Шлеменков. По его мнению, риски будут минимальны на территориях с низкой платежеспособностью и небольшим предложением.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом сообщил о том, что правительство работает над продлением программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5% годовых. Он отметил, что во время пандемии она помогла поддержать экономику РФ.