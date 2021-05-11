Ройзмана дважды за день арестовали за организацию митингов

Евгения Ройзмана судят за две протестные акции в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на девять суток за организацию незаконной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Решение принял Октябрьский районный суд, передает журналист URA.RU с места событий. Ранее этим же днем политика приговорили к девяти суткам ареста за организацию митинга 31 января.

«Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста сроком девять суток», — огласил решение судья Роман Стоянов. Суд пришел к выводу, что Ройзман публиковал ссылки на сайт Навального, тем самым призывал выходить на акцию протеста.

Сторона защиты отказалась участвовать в процессе. Адвокат Ройзмана Юлия Федотова просила заменить судью, указав, что на предыдущем заседании он уже вынес обвинительный приговор. Однако в просьбе было отказано. «Мы в этом процессе разговаривать, заявлять ходатайства или иным способом реагировать на происходящее не будем», — заявила Федотова. Ройзман поддержал ее решение: «По предыдущему процессу я понял, что мои показания не играют никакой роли».

Ройзману предстоит еще одно заседание в Октябрьском районном суде. Его будут судить за участие в акции 21 апреля, где он возглавил колонну протестующих. Политику грозит штраф.

В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Утром 12 мая полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — как об участии, так и об организации митингов. Теперь политику грозит уголовная статья.