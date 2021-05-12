В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Эрдоганом

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили конфликт Палестины и Израиля Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил во время встречи с журналистами.

«Поговорили про вакцины, обменялись мнениями по арабо-израильским делам», — сказал Песков. На сайте Кремля уточняется, что лидеры стран высказали обеспокоенность продолжающимися столкновениями в Восточном Иерусалиме, ростом числа жертв и пострадавших. Также они призвали стороны конфликта к деэскалации и мирному урегулированию.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Российский лидер подтвердил готовность Москвы обеспечить Турцию вакциной «Спутник V».

Также турецкий президент выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани, где 11 мая произошло массовое убийство школьников и сотрудников школы. Он передал слова сочувствия семьям погибших и поделал выздоровления пострадавшим.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 10 мая. Палестинские группировки выпустили по Израилю более 600 ракет, по сектору Газа был нанесен ответный удар. В результате обстрелов погибли пять израильтян, более 200 ранены. Со стороны сектора Газа погибли 43 человека, около 300 ранены.