Суд назначил Ройзману третье наказание за поддержку Навального

Евгения Ройзмана осудили за участие в митинге 21 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Ройзману за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Политику присудили 30 часов обязательных работ, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. На предыдущем заседании Ройзмана признали организатором этого же митинга.

«Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде обязательных работ на срок 30 часов», — огласил решение судья Роман Стоянов. Суд согласился с обвинением, что Ройзман присутствовал на митинге, слышал требования полиции разойтись и проигнорировал их. Сам политик заявил, что таких требований ему никто не предъявлял.

Всего за 12 мая Октябрьский районный суд рассмотрел три административных дела в отношении Ройзмана. На двух предыдущих процессах политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначили ему девять суток ареста. Его адвокат Юлия Федотова утверждала, что одного человека нельзя осудить одновременно и как участника, и как организатора акции.

В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Утром 12 мая полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — как об участии, так и об организации митингов. Теперь политику грозит уголовная статья.