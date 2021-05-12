Депутат Госдумы раскрыл, кто займет место Навального

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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Ройзман может занять место Навального Фото:
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Митинги Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман может вместо блогера Алексея Навального взять на себя роль лидера протестов в России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Свято место пусто не бывает. Система готовит нового лидера уличной оппозиции, добавляя ему политические очки. Начало положено», — заявил Лысаков, комментируя арест Ройзмана.

Ройзмана арестовали на девять суток за организацию митинга в поддержку Навального, сообщает Nation News. На него составили три административных протокола из-за акций 31 января и 21 апреля, передает «Национальная служба новостей».

Ранее источник URA.RU сообщал, что Ройзман договаривался с Кремлем, чтобы стать преемником Навального. Это поможет канализировать протестные настроения в России. Ройзман доказывал Кремлю, что является более договороспособным по сравнению с Навальным. Сам Ройзман до этого отказался от планов избираться в Госдуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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