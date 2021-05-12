Депутат Госдумы раскрыл, кто займет место Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман может вместо блогера Алексея Навального взять на себя роль лидера протестов в России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
«Свято место пусто не бывает. Система готовит нового лидера уличной оппозиции, добавляя ему политические очки. Начало положено», — заявил Лысаков, комментируя арест Ройзмана.
Ройзмана арестовали на девять суток за организацию митинга в поддержку Навального, сообщает Nation News. На него составили три административных протокола из-за акций 31 января и 21 апреля, передает «Национальная служба новостей».
Ранее источник URA.RU сообщал, что Ройзман договаривался с Кремлем, чтобы стать преемником Навального. Это поможет канализировать протестные настроения в России. Ройзман доказывал Кремлю, что является более договороспособным по сравнению с Навальным. Сам Ройзман до этого отказался от планов избираться в Госдуму.
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