Политологи оценили шанс Ройзмана стать «вторым Навальным»

Суд в Екатеринбурге арестовал Евгения Ройзмана за организацию митингов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за организацию митингов Навального добавит ему политических очков в глазах оппозиции. Однако говорить о том, что власть «раскручивает» Ройзмана в роли лидера уличного протеста — неоправданно. Таким образом уральские политологи прокомментировали высказывание депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

«Все логично. Ройзман долго испытывал терпение власти, транслируя образ оппозиционера. Она отреагировала ответом, который [с его стороны] видимо изначально предполагался. Были разговоры о том, что он неприкасаемый и имеет политический иммунитет. Власть показала, что это не так», — прокомментировал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Он отметил, что Вячеслав Лысаков, очевидно, мало знаком с деятельностью Евгения Ройзмана, если делает такие заявления.

Политолог Александр Белоусов согласен с коллегой в том, что арест экс-мэра Екатеринбурга — это довольно быстрый, но не самый приятный способ раскрутки в качестве оппозиционного лидера. «С другой стороны, власть показывает, что неприкасаемых нет, и любой, кто будет заниматься этой [провокационной] деятельностью, испытает на себе принцип неотвратимости наказания. Версия же о том, что силовики целенаправленно создают лидеров оппозиции, относится к области конспирологии, и обсуждать ее — дело пустое», — констатировал Александр Белоусов.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что из Ройзмана сознательно готовят замену лидеру оппозиции Алексею Навальному, который отбывает срок по делу «Ив Роше». «Свято место пусто не бывает. Система готовит нового лидера уличной оппозиции, добавляя ему политические очки. Начало положено», — заявил Лысаков. 12 мая Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал Ройзмана на девять суток за организацию митинга. Также ему назначили 30 часов обязательных работ.