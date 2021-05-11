11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021

В Пермском крае массово проверяют школы после трагедии в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуроры проверят безопасность школ в Пермском крае Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

В Пермском крае после трагедии в школе №175 Казани начата проверка школ и детсадов. Проверка организована по поручению прокурора края Павла Бухтоярова, сообщается на сайте прокуратуры края.

«По поручению прокурора Пермского края территориальными прокуратурами организованы дополнительные проверочные мероприятия образовательных учреждений. В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению комплексной безопасности детских садов, школ и иных учебных заведений, которые посещают несовершеннолетние», — говорится на сайте. Уточняется, что прокуроры в частности проверят, как в школах и детсадах организованы пропускной режим и антитеррористическая защищенность.

Во вторник 11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе. По данным Минздрава РФ, погибли девять человек, еще 21 ранен. На допросе нападавший заявил, что считает себя богом. По информации Следственного комитета РФ, врачи выявили у Галявиева болезнь головного мозга.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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