В Пермском крае массово проверяют школы после трагедии в Казани

Прокуроры проверят безопасность школ в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

В Пермском крае после трагедии в школе №175 Казани начата проверка школ и детсадов. Проверка организована по поручению прокурора края Павла Бухтоярова, сообщается на сайте прокуратуры края.

«По поручению прокурора Пермского края территориальными прокуратурами организованы дополнительные проверочные мероприятия образовательных учреждений. В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению комплексной безопасности детских садов, школ и иных учебных заведений, которые посещают несовершеннолетние», — говорится на сайте. Уточняется, что прокуроры в частности проверят, как в школах и детсадах организованы пропускной режим и антитеррористическая защищенность.

Во вторник 11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе. По данным Минздрава РФ, погибли девять человек, еще 21 ранен. На допросе нападавший заявил, что считает себя богом. По информации Следственного комитета РФ, врачи выявили у Галявиева болезнь головного мозга.