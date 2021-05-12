Партия Зюганова призвала повысить штрафы для водителей

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила повысить штрафы за нарушение ПДД для людей с высоким уровнем дохода. Сумма взыскания для владельцев дорогих автомобилей будет определяться не в рублях, а в процентах от годового дохода.
По словам депутата, одинаковые штрафные санкции при неодинаковых доходах лежат в основе неравноправия. «Во всех таблицах штрафов заменить всего один символ — сменить знак рубля на знак процентов (проценты от годового дохода). Вот это и будет настоящим уравнением в правах», — написала Останина на официальном сайте КПФР. Реализовать эту идею она предлагает с помощью Федеральной налоговой службы, у которой содержится информация о каждом гражданине.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил снизить порог нештрафного превышения скорости с 20 до 10 км/ч в черте города. «Единая Россия» не поддержала эту инициативу, так это подобное решение нельзя принимать без широких общественных обсуждений, сообщает Life.
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