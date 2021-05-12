Вице-премьер оправдала рост цен на продукты в России. «Темпы ниже среднемировых»

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, абрамченко виктория
Абрамченко объяснила рост цен в России Фото:
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Заморозка цен на продукты в России

В России темпы роста цен на продукты в 2021 году ниже средних значений в мире. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — передает слова Абрамченко пресс-служба.

Удалось достигнуть рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, несмотря на пандемию, которая была причиной кризиса рынка продовольствия в мире. Также Абрамченко сообщила, что в мире уменьшилось предложение на рынке продовольствия. На это повлияла пандемия коронавируса и масштабная засуха.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, почему растут цены на социально важные продукты. По его словам, во всем виновата жадность ретейлеров и производителей, передает Nation News. Независимый экономист Антон Шабанов считает, что откат назад цен на продукты будет невозможен, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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