В России темпы роста цен на продукты в 2021 году ниже средних значений в мире. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — передает слова Абрамченко пресс-служба.
Удалось достигнуть рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, несмотря на пандемию, которая была причиной кризиса рынка продовольствия в мире. Также Абрамченко сообщила, что в мире уменьшилось предложение на рынке продовольствия. На это повлияла пандемия коронавируса и масштабная засуха.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, почему растут цены на социально важные продукты. По его словам, во всем виновата жадность ретейлеров и производителей, передает Nation News. Независимый экономист Антон Шабанов считает, что откат назад цен на продукты будет невозможен, пишет «Национальная служба новостей».
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