В горах Абхазии пропала группа уральских туристов

В Абхазии пропали шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В горах Абхазии пропала группа из шести российских туристов. Сотрудники МЧС Абхазии занимаются их поиском. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«В верховьях реки Гумиста спасатели МЧС Абхазии в течение всего дня в среду вели поиски туристической группы из шести человек из России. 12 мая в 11:20 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь», — передает сообщение ТАСС.

Уточняется, что россиянам удалось передать спасателям примерные координаты места нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не увенчался успехом. Туристическая группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился им на встречу.

Ранее, пограничная служба Абхазии упростила пересечение границы экскурсионным группам из России. Документы планировали проверять прямо в автобусах. Об этом заявил заместитель председателя Службы госбезопасности Абхазии, начальник погранотряда Рустам Латипов. В свою очередь Роспотребнадзор, по информации RT, освободил приезжающих из Абхазии и Южной Осетии туристов от обязательного теста на коронавирус.