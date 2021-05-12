12 мая 2021

Басков заступился за «Вечернего Урганта». «Жириновский хорошо погулял на своем юбилее»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Жириновский «хорошо отдохнул» на своем юбилее. Басков. Фото:

Российский певец Николай Басков встал на защиту передачи «Вечерний Ургант», которую ранее потребовал запретить лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам Баскова, политик просто «хорошо погулял» на своем юбилее.

Раннее, политику не понравились шутки, сказанные в его адрес на «Вечернем Урганте». Ургант сравнил Жириновского и Зюганова с семейной парой, которая «ругается», но давно вместе. Жириновский на это ответил, что собирается закрыть передачу.

«Шоу существует для того, чтобы прикалываться и к этому не нужно относиться серьезно. <…> Видимо Владимир Вольфович хорошо погулял на своем юбилее, раз решил закрыть программу. А может, он специально это хочет сделать? Он же у нас самый хайповый политик», — поделился Басков с telegram-каналом «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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