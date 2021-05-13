Песков рассказал о самочувствии Путина

В связи с пандемией Владимир Путин продолжает ограничивать количество очных встреч Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин чувствует себя отлично, но в связи с рекомендациями эпидемиологов не всегда проводит личные встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами

Во время визита в Россию генсекретарь ООН Антониу Гутерриш поговорил с Путиным по видеосвязи, а не очно. Хотя ранее президент успешно прошел вакцинацию от коронавируса. «Состояние здоровья Владимира Владимировича Путина отменное. Это [онлайн-встречи] просто связано с режимом в отношение главы государства и рекомендациями эпидемиологов. Дело в том что в любом случае глава государства должен соблюдать все меры предосторожности, не подвергать свое здоровье дополнительной эпидопасности», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что будет решаться вопрос о том, в каком формате проводить встречу Путина с президентом США Джо Байденом. Также, по словам Пескова, глава РФ стал чаще проводить очные встречи.

В 2020 году перед встречей с российским лидером необходимо было пройти двухнедельный карантин, пишет RT. Сам Путин заметно снизил количество рабочих поездок по регионам РФ.