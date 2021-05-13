В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена

Дмитрий Песков заявил, что встреча находится в стадии обсуждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Договоренности по встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена на данный момент не достигнуты. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никаких договоренностей нет на этот счет», — заявил Песков во время своего конференц-колла. Он также подчеркнул, что тема встречи лидеров двух государств находится на стадии обсуждения и анализа.

О возможной встрече с Владимиром Путиным Джо Байден упоминал во время беседы с журналистами в начале мая. По его мнению, лидеры двух стран могут встретиться уже в июне. Однако точная дата и время встречи пока не определены.