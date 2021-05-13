В Госдуме призвали наградить учителей, погибших в Казани

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Стрельба в гимназии №175. Казань, терроризм, стрельба, чп, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли девять человек, среди которых два учителя Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву и учительницу начальных классов Венеру Айзатову, погибших в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию № 175, следует представить к наградам посмертно. Такое предложение в разговоре с URA.RU озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что Эльвира Игнатьева закрыла собой учеников, перед тем как 19-летний Ильназ Галявиев сделал выстрел. В результате нападения погибли девять человек, десятки учеников и работников школы пострадали. Галявиева арестовали. Ему грозит пожизненное заключение. В Госдуме попросили ужесточить правила выдачи лицензий на оружие.

«Я лично убежден, что это настоящие герои. Учитель, который закрывает собой детей безусловно заслуживает высокого звания. Я бы, если бы был президентом Российской Федерации обязательно их наградил. Это высочайшие примеры самоотверженности. Действительно, герои нашего времени», — сказал URA.RU Смолин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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