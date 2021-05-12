В центре Кургана некому отремонтировать оживленную дорогу

На объявленный властями аукцион не поступило ни одной заявки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана не смогли найти желающих отремонтировать дорогу по улице Коли Мяготина — одной из самых оживленных магистралей в центре города. На объявленный аукцион по поиску подрядчика не заявился ни один участник. Такая информация опубликована на портале госзакупок.

«До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион по объекту закупки „Выполнение работ по ремонту ул. К. Мяготина на участке от ул. Томина до ул. Пролетарская“ признан несостоявшимся», — говорится в протоколе подведения итогов торгов.

За ремонт дороги на указанном участке улицы Коли Мяготина власти планировали заплатить 33,8 млн рублей. Согласно техзаданию, от подрядчика требовалось восстановить транспортно-эксплуатационное состояние дороги, чтобы повысить безопасность дорожного движения и улучшить ее потребительские свойства. Работы требовалось завершить к 15 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что найти желающих завершить ремонт дороги на улице Пичугина в центре Кургана также не удалось. Власти были готовы заплатить за работы 8,5 млн рублей. Ремонт на улице Пичугина начался в 2019 году, однако подрядчик не успел завершить работы, и с ним расторгли контракт. При этом в компании заявляли, что проектная документация, переданная властями, не соответствовала нормативным строительным требованиям. Также не нашлось желающих отремонтировать мост через реку Черная в микрорайоне Карчевская роща.